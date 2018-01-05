川普保護美國鋼鐵產業，大成鋼、大國鋼有望受惠

【財訊快報／李娟萍報導】美國川普總統政策上保護美國鋼鐵產業，決定課徵原產地來自中國的越南鋼鐵產品高關稅，帶動美國鋼鐵股包括 AK 鋼鐵、美國鋼鐵、紐柯鋼鐵股激升。台灣鋼鐵股中以營收來自美國的大成鋼 (2027)、大國鋼 (8415)，最有機會受惠美國鋼市，今日盤中股價分別有逾 6%、2.56% 的漲幅，表現突出。



美國商務部裁定將向原產自中國的越南鋼鐵產品加徵高額關稅，這是美國商務部第無視原材料在第三國再加工的過程，直接根據原材料產地來源徵收懲罰性關稅，美國川普總統一方面對中國進口鋼鐵課稅，另一方面，也在大型政府道路及橋樑工程合約，加上使用美國國產鋼鐵的條款，推動愛用美國貨措施。



美國鋼鐵產業立即受惠，美國鋼鐵股如 AK 鋼鐵、美國鋼鐵、紐柯鋼鐵股今年以來分別有 5%~15% 的漲幅。



業者指出，美國鋼鐵供給原本即屬不足，但全球的鋼鐵生產是過剩，尤其以中國鋼鐵產能更是供過於求，以往來自世界各國的鋼鐵產品，紛紛往美國市場「倒」貨，美國川普政府現在不准外國「倒」貨，美國鋼鐵產品價格未來不易下跌。



法人分析，台灣鋼鐵股中的大成鋼，為美國最大不鏽鋼工業產品進口通路商，經營模式採用 B2B 網路下單，以完善的發貨、庫存系統作為後援，目前美國有八個發貨倉庫。大成鋼持股 45% 的子公司大國鋼，則經營美國工業扣件通路，兩家公司營收多來自美國，較能自美國鋼市受惠。



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