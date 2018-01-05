隆達搶攻紅外線與紫外線LED市場 今年拚營收占比兩位數

LED 一貫廠隆達 (3698-TW) 表示，本季照明與背光價格將有向下壓力，會因應價格壓力而降低成本，將積極調整照明產品線，獲利可望出現明顯改善，此外，除搶搭 Mini LED 與 VCSEL 等新興應用外，隆達今年也將積極佈局車用照明及紅外線與紫外線 LED 產品，力拚營收占比達兩位數。

隆達表示，從產業過去常態來看，本季照明與背光將有價格向下壓力存在，對此將以降低成本來因應，也將積極調整照明產品線，獲利可望出現明顯改善空間。

除原有產品線外，隆達 Mini LED 應用產品預計於今年下半年推出，隆達表示，LED 廠商近來大多開始朝高附加價值產品發展，現有的 LED 要提升技術競爭力，另一方面則要開發新技術，Mini LED 就是追求新技術下所誕生的產物，除 Mini LED 外，VCSEL 產品目前正與客戶合作開發中，預計上半年就會有應用產品推出。

而在搶搭 Mini LED 與 VCSEL 新興應用的同時，隆達表示，今年也將積極佈局車用照明及紅外線與紫外線 LED 產品，力拚今年營收占比達兩位數。

展望今年整體 LED 產業，隆達認為，LED 市場兩大應用範圍將為背光與照明市場，照明需求可望持續成長，但一般商用照明價格已跌至趨底狀態，價格很難再向上拉升，整體產值的成長幅度看來不大，不過，照明仍有些特殊應用具成長空間，如戶外高功率元件模組應用與建築照明；而背光由於數量趨近飽和，將呈現緩步下滑狀態。