宏碁攜手KKBOX打造8K/360度VR演唱會 MR頭盔上陣

攻 VR，宏碁 (2353) 與 KKBOX 攜手於「第 13 屆 KKBOX 風雲榜」引進 8K、360 度 VR 技術，打造 8K 360 度立體 VR 演唱會，創造虛實互動精沉浸式體驗。

因轉型有成，宏碁股價獲市場認同，近期一度逼近 25 元，改寫波段新高紀錄。而週四 (4 日) 買盤持續湧入，股價最高來到 24.65 元，上漲 2.28% 或 0.55 元，終場收在 24.2 元價位。



「第 13 屆 KKBOX 風雲榜」1/20 將在高雄巨蛋登場，致力 VR 發展的宏碁，本屆再度與 KKBOX 攜手，且更進一步以 8K 高畫質與 360 度 VR 技術打造 VR 演唱會。

另外，宏碁當天亦與 KKBOX 於台北 ATT Show Box 舉辦風雲榜第二現場 Live 直播，建置混合實境玩樂園，讓與會者感受混合實境 (MR)、虛擬實境(VR)、擴增實境(AR) 應用的互動樂趣及感官刺激。



宏碁表示，VR 為該公司近年來轉型發展重點，致力於軟體、硬體及內容方面的合作整合與開發，協助遊戲、影業、娛樂、健身運動界、娛樂或者教育、醫療等產業的發展可能性。



為協助 VR 創新發展，載具部分，宏碁除擁有品牌桌機、筆電以及螢幕設備外，更推出了 Acer Windows 頭戴式混合實境顯示器，並整合多元軟體內容，帶來新穎的沉浸式體驗。



這次 KKBOX 風雲榜與宏碁合作 8K 高畫質 360 度立體 VR 演唱會，現場引進 8K 立體拍攝翹楚 Funique VR Studio 與影像後期處理，民眾只要戴上 Acer Windows 頭戴式混合實境顯示器，使用電腦播放內容，就可宛若置身演唱會現場，全球民眾身歷其境的震撼感動。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』