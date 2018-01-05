「大年」來了？重要大宗商品指數創最長連漲周期

摘要：從原油到黃金、從棉花到銅鋁，主要大宗商品在 2017 年普漲，得益於全球經濟協同復甦帶來的需求強勁、美元走弱，以及部分商品供給端趨緊等。隨著密集發布的歐洲、中國和美國製造業 PMI 數據漲至多年新高，投資者也看好製造業復甦對原材料的需求潛力。

「跨年狂歡」的資產類別除了全球主要市場股指，還有大宗商品。

截至本周三（1 月 3 日），追蹤全球 22 種原材料的彭博大宗商品指數連漲 14 個交易日，創下 1991 年設立以來的最長連漲周期。周四微跌 0.04%，交投於 88.57，接近去年 3 月以來最高。

（上圖來自彭博社數據截圖）

追蹤大宗商品綜合指數的 ETF PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund（DBC）截至周三也連漲了 11 個交易日，創 2006 年上市以來的最長連漲周期，周四微跌 0.12%，交投於 16.77，接近 2015 年 7 月下旬以來最高。

（上圖來自彭博社數據截圖）

據彭博社統計，這一追蹤一籃子大宗商品領域最大的 ETF 在新年頭兩個交易日，每一天都吸引到 1000 萬美元的資金流入，令總資產規模漲至 22.9 億美元。

從原油到黃金、從棉花到銅鋁，全球主要大宗商品在 2017 年普漲，得益於全球經濟同時復甦帶來的需求強勁、美元走弱，以及部分商品供給端趨緊等。伴隨歐洲、中國和美國製造業 PMI 數據漲至多年新高，投資者也看好製造業復甦對原材料的需求潛力。

另外，從近期特殊的的供求關係來看，美國新年寒冷的極端天氣，不僅推漲了對天然氣發電和供暖需求，美國小麥帶並無冰雪防護措施，急劇下降的氣溫損害了作物，也推高了小麥期貨價格。鈀金現貨與期貨價格均徘徊於歷史新高，得益於庫存驟降和對供給端的擔憂。油價屢創兩年半高位，受到伊朗和東北亞地緣政治局勢緊張的風險溢價推動。

從去年 6 月中旬起，彭博大宗商品指數累漲了 12%，不僅在去年底的最後兩個交易日完成「翻盤」，實現了全年累漲，也是連續兩年收高。

高盛曾在 12 月 11 日發表研報稱，看好 2018 年大宗商品的再通膨投資主題，維持「超配」評級。包括正向的滾動收益在內，預計未來 12 個月的大宗商品回報率高達 10%。研報格外看好能源商品的漲幅，預計今年包括滾動收益在內的能源資產回報率為 15%，主要受油價驅動。

有「新債王」之稱、管理逾 1000 億美元資產的 DoubleLine Capital 首席執行官 Jeffrey Gundlach 隨後也稱，新年的最佳投資策略就是配置大宗商品，市場的大類資產輪動將再次迎來風格切換。他指出，若將過去數十年來的標普高盛大宗商品指數和標普 500 加以比較，會發現兩者的回報率存在「你追我趕」的關係，每當大宗商品表現優於股票，股價就會「奮起直追」迎來大漲，反之亦然。

除了技術位的向上動能，新一年影響大宗商品價格的核心因素是什麼呢？

花旗集團大宗商品研究的 EMEA 區域主管 Max Layton 認為，歐元區和美國的製造業 PMI 都很強勁，將提振中國的出口量，中國的信貸政策對奠定今年上半年的商品市場基點至關重要。中國已經明確新時期將經濟發展的考核指標轉向重質保量，具體的影響還有待明確。

上文提到的高盛研報指出，大宗商品在今年的高額回報，主要得益於現貨升水的市場格局帶來了合約部位的正向滾動收益，能否保持現貨升水成為關鍵。相比於股市反映更多未來盈利增長的貼現，大宗商品價格與現有供求關繫緊密相關。全球經濟協同復甦將保持商品需求強勁，各類商品供需動能的具體變化成為影響價格的重要邊際變量。

而繁榮之中也蘊藏着風險。中國的供給側結構性改革可能導致對初級原材料，如鐵礦石、煤炭等的需求下降。其次，雖然全球經濟和貿易都處在復甦軌道，但貿易保護主義、地緣政治緊張等風險依然存在。

『新聞來源／華爾街見聞』