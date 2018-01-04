倫鋅價格創近十年新高 現貨鈀金升穿七年最高位

摘要：市場擔心，多年投資不足已經將過剩的鋅供應消耗殆盡，或出現供應缺口，由此刺激價格持續刷新紀錄。鈀金需求端影響力更大，因汽車市場可能用到更多鈀金，令人擔心市場緊俏或致供不應求。

台北時間周四晚間，LME 基本金屬全線上漲，倫鋅再度刷新近十年高位。鈀金價格進一步走高，創七年新高。

因供需基本面強勁，市場擔心商品供不應求，LME 3 個月期鋅價格升至 3359 美元 / 噸，再度刷新昨日盤中創出的 07 年 8 月以來最高位。

今日內盤滬鋅收盤走高，報 25980 元 / 噸，較上一交易日結算價漲 0.35%，盤中逼近 2.6 萬關口。去年倫鋅全年漲 29.13%，在 LME 基本金屬中排名靠前。

外盤現貨鈀金漲幅擴大至 1.3%，突破 1100 美元 / 盎司關口，超過 2001 年高位 1095 美元。黃金、白銀盤中下跌。

鋅價持續走高

市場高度關注供應不斷下降將會造成的潛在供應缺口。

路透社援引 Bernstein 分析師 PaulGait 稱：「需求增長良好，但從歷史角度來說還未到令人驚嘆的地步，這說明這次又次是供應面的問題。」

他稱，多年的投資不足已經將過剩供應消耗殆盡。短期內價格或進一步上漲，但當前價格水平應會形成充足的資本流入， 產生新的供應來滿足需求。

由於市場擔心供應不足，海外現貨鋅較 LME 期鋅升水 24 美元 / 噸，為 11 月 27 日來最高。受貿易商長單結構影響，2018 年長單交投量超出預期，國內現貨升水進一步走高，貿易商間詢價成交活躍。

此外，交易員正密切關注 LME 系統中的一個體量較大的部位，該部位持有 30-39% 的鋅庫存和現貨合約。

消費方面，全球最大金屬消費國中國 2017 年前 11 個月鋅進口跳升至 57.3 萬噸上方，年增率增長 43%。財新中國 12 月製造業 PMI 指數創四個月新高提振了市場對中國需求維持增長的樂觀預期。

高盛認為，中國金屬需求放緩的相關擔憂或許誇大其詞，預計未來六個月鋅需求升溫。

鈀金強勢繼續

鈀金價格在 2017 年表現強勢，累計漲幅超過 50%。

這同樣是因為市場對此類商品供不應求的擔憂，而鈀金的需求端影響力更大。由於汽車市場轉向汽油動力車和混合動力車，從而用到更多鈀金作為自動催化劑，這令人愈發擔心鈀金市場緊俏可能導致供不應求。

根據現有數據，鈀金市場最近七年裡有六年都曾出現短缺。

鈀金的產出中，約有 75% 用於生產主要供汽油引擎使用的觸媒轉化器。

『新聞來源／華爾街見聞』