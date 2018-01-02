油價攀60美元 台化、台塑股價連袂創六年半新高

OPEC 延長減產協議到今年底，國際油價向 60 美元扣關，去年 12 月下旬法人積極加碼台塑四寶持股，台化 (1326) 挾著 ABS(丙烯腈 - 丁二烯 - 苯乙烯)需求榮景，利差擴大，順利站上百元，今 (2) 日收高 103.5 元，創下 2011 年 7 月初以來，成為台塑四寶第二檔百元股，而台塑 (1301) 跟進，PVC(聚氯乙烯)印度市場回溫下，股價挺進 98 元，亦創下 2011 年 8 月以來新高，距離百元近在咫尺。

國際油價攀高，台塑四寶去年獲利可望突破 2 千億元大關，為連續兩年獲利達到此一水位，當中台塑化 (6505) 烯烴主力產品乙烯與輕油利差保持 500-600 美元水準，全年獲利挑戰 700 億元，每股盈餘約 7.5 元，股價震盪走高到 115 元，挑戰去年 6 月底 119 元歷史新高水位。



台化 PS(聚苯乙烯)、ABS 需求暢旺，加上國際油價走揚催化下，PS 報價漲破 1400 美元，而 ABS 也是穩在 2 千美元之上，PS 開工率由 6 成提高到 7 成，ABS 由 7 成增加到 8 成，維持全產全銷，第四季營收可望突破 900 億元大關，今年 1、2 月接單能見度仍佳，成為台塑四寶第二檔股價突破百元個股。



印度需求回溫，而大陸電石法產能減少，PVC 報價走高到 870 美元，台塑跟進上攻，液鹼下游汽車、造紙等氧化鋁產業需求強勁，先前報價漲到 700 美元，而 EVA(乙烯酸乙烯酯)、LLDPE(低密度聚乙烯)、MMA(甲基丙烯酸甲酯) 等產品報價不俗，台塑第四季財報可望優於第三季。



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