〈蛇年產業景氣前瞻〉WiFi 7滲透率今年上看20% 中磊、啟碁營運可望加溫

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-26 11:10

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網通業 2024 年經歷景氣低谷，然而隨著庫存去化完畢，以及 Wi-Fi 7 產品逐步推出，營運可望回升，業界預期，WiFi 7 滲透率將從 2024 年的 5% 大幅提升至 2025 年的 10-20%，帶動台灣相關廠商中磊 (5388-TW)、啓碁 (6285-TW) 等，營運逐步成長。

WiFi 聯盟於 2024 年正式啟動 WiFi 7 產品認證，加上 6GHz 頻段逐步在全球開放，逐步帶動相關產品成長，在產品應用方面，WiFi 7 首波應用將以智慧型手機及 PC 為主，隨後擴展至 XR、電競遊戲及智慧家庭等領域。工業、醫療及汽車等應用因認證時程較長，則成為中長期發展重點。

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市調機構 MarketDigits 預測，全球 WiFi 7 市場規模將以年複合成長率 53.6% 快速成長，相關技術商品應用的市場滲透率預計於 2026 年下半年至 2027 年達到 50% 以上。

在技術規格上，WiFi 7 具備 320MHz 超寬頻網路效能，且擁有多鏈路操作功能，可實現多頻段同時傳輸，傳輸速率高達 46Gbps，延遲僅 1 毫秒，使其成為未來十年無線技術的重要標準。

目前包括三星 S24 Ultra、即將推出的 iPhone 16 系列，以及華為、榮耀等各大品牌高階手機，均已將 WiFi 7 列為標配。