京元電子接單強勁 今年獲利有望挑戰年增一到二成

受惠於車用、中低階手機、比特幣、微控制器、5G 基地台等需求強勁，半導體測試大廠京元電子 (2449) 滿手接單，同時也擴大資本支出持續擴產；法人圈估算，京元電子自今年 3 月起營收將有望明顯彈升，第三季單月營收有望挑戰歷史新高，2018 年營收可望年增一成內，全年獲利可望年增一到二成。

展望 2018 年，京元電子營運看法樂觀，公司並透露，在車用市場部分，感測器需求強勁，比特幣端也有急單湧入，另外，手機方面，預估非蘋陣營需求將自 2、3 月起轉強，而美系手機大廠也同時啟動新舊機種零組件的拉貨潮，加上歐日系客戶端消費性微控制器訂單開始明顯大舉到位，而 5G 方面，客戶端開始針對基地台相關晶片進行投片與後段封測業務等等，此外，某半導體大廠的數據機等相關晶片訂單續強等。



由於接單強勁，京元電子董座李金恭有信心，今年營運表現將優於 2017 年，並持續投入擴產。京元電子 2017 年資本支出 42 億元，2018 年資本支出提高到 55 億元，主要以測試設備的擴充為主，由於持續有新進設備陸續到位，為此，京元電子今年集團總產出將可年增 8% 到 10%，同時也將啟動銅鑼廠三期，與蘇州二廠 B 棟的擴建，而這兩座新廠的擴產，主要是為了 2019 年所需。



法人圈則估算，受惠於接單強度超乎預期，京元電子今年第一季營收可望逆勢較去年第四季成長 1% 到 2%，並自 3 月起營收會有顯著的彈升，今年營收從第一季起到第三季也會逐季成長，並於今年第三季挑戰單月營收的新高，約在 18 億元到 19 億元間，而今年全年營收估可年增 5% 到 10%，獲利方面，可年增一到二成。



此外，受惠於中國大陸晶圓代工廠產能持續開出，對後段測試需求日甚，京元電子蘇州廠明顯受惠，李金恭預估，京元電子蘇州廠今年營運成長力道將比台灣廠強勁，主要取自利基性記憶體與銀聯卡等相關訂單；而京元電子蘇州廠目前邏輯測試貢獻約四成營收，記憶體挹注三成業績，至於驅動晶片測試也同樣帶入約三成營業額。



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