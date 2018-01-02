致伸整合迪芬尼組織架構 今開紅盤大漲收市

致伸 (4915) 深耕電聲產品線，去年佔整體營收已達逾三成，上週五 (29 日) 台股封關日，該公司宣佈將旗下的迪芬尼環球 (TWEL) 台灣分公司的相關業務，分割移轉到迪芬尼升學旗下的台灣子公司，以求提升整體電聲業務的競爭力與績效。該公司週二 (2 日) 股價開紅盤，盤中最高達 83 元，終場大漲 3.6 元或 4.56%，來到 82.6 元價位。



該公司 2013 年併購丹麥音響廠迪芬尼 (Tymphany) 之後，營運蒸蒸日上，近年電聲產品線已成為該公司 PC 周邊與手機照相鏡頭模組 (CCM) 主要業績貢獻來源，佔比逾三成。而該公司去年也攻入美系一線大廠智慧音箱市場，第四季開始出貨，成為上季業績新動能。



該公司宣佈其全資持股之迪芬尼環球 (TWEL) 將把台灣分公司業務，分割移轉到 TWEL 孫公司 Tymphany Acoustic Technology HK Ltd. 於台灣新設之子公司「迪芬尼聲學科技股份有限公司」，以求綜效擴大。而迪芬尼聲學乃迪芬尼環球間接持股 66.44% 的曾孫公司。



致伸說，此為迪芬尼環球集團內的投資架構調整，不影響迪芬尼環球或致伸的股東權益，分割基準日為 2018/3/31。此外，致伸也跨入汽車電子市場，月前斥資 4810 萬美元，取得 Tier 1 等級的汽車電子系統供應商 Belfast 37% 股權，今年有機會為營運帶來貢獻。



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