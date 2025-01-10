台塑四寶2025年應對中國產能過剩 差異化轉型為首要目標
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:10
台塑四寶今（10）日公布 2025 年營運展望，面對中國大陸煉油、石化、塑膠等產業產能過剩問題，將以差異化和轉型升級應對，台塑著重新產品開發、電子與半導體等領域；台塑化因應產能過剩調節開工；南亞則布局高階電子材料；台化則不再追求全產全銷。
台塑化 (6505-TW) 預期，2025 年油價將呈現上下半年分歧走勢，上半年受川普政府可能對中國加徵關稅影響，油價面臨下跌壓力；下半年則受惠全球央行持續降息，預期油品需求將增至 1 億 463 萬桶 / 日的歷史新高。第一季煉油廠平均日煉量將達 480 萬桶，開工率約 89%，而輕油裂解廠因下游需求不佳，產能利用率僅 57%。
台化 (1326-TW) 強調，2025 年將維持「差異化」策略主軸，不再追求全產全銷。芳香烴業務預計今年提升開工率至 74%，較 2024 年的 72% 為高。PTA 方面，將維持麥寮廠一條線全開，寧波 PTA-6 全年滿載開車，以因應中國市場需求；台化也將陸續關閉嫘縈及台灣紡織等傳統產業，並整併龍德廠 PIA、PTA 等產線，以提升營運效率。
台塑 (1301-TW) 表示，將持續推動新產品及新事業開發、能源與數位轉型策略，朝電子半導體、綠能環保及醫療保健等產業發展。雖然第一季受農曆春節影響，營收可能較上季減少，但隨著中國持續推出降準降息等政策，加上歐美持續降息可望刺激消費，預期第二季起將有所改善。
南亞 (1303-TW) 預計，今年第一季營收將較去年第四季略減，主因農曆春節假期影響工作天數，不過，公司電子材料產品在車用控制板、高階顯示卡等新應用領域已獲客戶認證通過，可望於今年起陸續放量生產；另外，美國德州乙二醇廠維持全能生產，並且持續拓展環保回收及機能性等差異化產品。
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