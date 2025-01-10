台塑四寶2025年應對中國產能過剩 差異化轉型為首要目標

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-10 20:10

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台塑四寶今（10）日公布 2025 年營運展望，面對中國大陸煉油、石化、塑膠等產業產能過剩問題，將以差異化和轉型升級應對，台塑著重新產品開發、電子與半導體等領域；台塑化因應產能過剩調節開工；南亞則布局高階電子材料；台化則不再追求全產全銷。

台塑化 (6505-TW) 預期，2025 年油價將呈現上下半年分歧走勢，上半年受川普政府可能對中國加徵關稅影響，油價面臨下跌壓力；下半年則受惠全球央行持續降息，預期油品需求將增至 1 億 463 萬桶 / 日的歷史新高。第一季煉油廠平均日煉量將達 480 萬桶，開工率約 89%，而輕油裂解廠因下游需求不佳，產能利用率僅 57%。

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