伊朗動盪 庫存續降 石油開年上漲 創2014年以來最強

伊朗反政府示威遊行延燒，加上 OPEC 與俄國持續削減供應量，週二原油交易，石油價格創下自 2014 年以來最強開年價格，原油上升至 2015 年中期以來最高點。

格林威治時間 07：47，美國 WTI 原油期貨 CLc1 每桶交易價格 60.63 美元，上漲 21 美分或 0.4%，稍早一度觸及 60.74 美元，創 2015 年 6 月以來最高價位。

Brent 原油期貨 LCOc1 上漲 31 美分或 0.5% 至每桶 67.18 美元，稍早交易一度觸及 67.29 美元，為 2015 年 5 月高點。

此為 2014 年 1 月以來，頭一回這兩種原油期貨開年價格在每桶 60 美元以上。

美國 Schork Report 週二在給客戶的通知中表示，「伊朗動盪使其在 2018 年有個利多的開始。」

即使沒有大型產油國伊朗動盪問題，市場情緒仍然看漲。

新加坡證券商 Oanda 資深市場分析師 Jeffrey Halley 表示，「全球庫存不斷下降，且經濟成長強勁，抵消了 Forties 輸油管重啟和利比亞重新供油的衝擊。」

在無計畫關閉之後，每日產能 45 萬桶的北海 Forties 輸油系統已在 12 月 30 日全面恢復運作。

由於 OPEC 和俄國自 2017 年 1 月開始引導減產，已支撐石油市場整整一年，2018 全年也預計繼續進行。

美國商業原油庫存已自去年 3 月的歷史高點下降了近 20%，至 4.319 億桶。

強烈的需求成長也支撐著原油，尤其是來自中國的需求。

目前僅有美國產量上升這一點對 2018 年的原油價格有一些壓力，目前美國產量有突破每日 1000 萬桶的趨勢。

巴克萊銀行週二表示，「我們認為有必要密切觀察美國的石油生產增長，因為這恐怕會破壞 OPEC 平衡市場的努力，將 2018 年的市場推向過剩端。」

2017 年底美國原油產量自 2016 年中期以來已增加近 16%，達每日 975 萬桶。