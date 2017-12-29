美國房貸利率隨升息預期上揚 但僅小漲 未達心理門檻

美國已經進入升息循環，不過房貸利率似乎沒有升得這麼快，雖然房貸利率在今年最後 1 周上漲，但仍然低於關鍵的心理門檻 4%。

據《Market Watch》報導，美國房貸商 Freddie Mac 周四發布報告，美國 30 年期房貸固定利率，在 12 月 28 日當周為 3.99%，較前一周上漲 5 個基點。15 年期房貸固定利率為 3.44%，高於上周的 3.38%。5 年期國債指數混合型可調整房貸利率平均上漲 8 個基點，為 3.47%。

這個利率水準比去年同期要低。去年 11 月選舉結果揭曉之後，投資人預期經濟增長強勁，以及減稅可能帶來通膨，而造成債券拋售，利率因此上升。

美國房貸利率趨勢仍向下 (圖表取自 Market Watch)

隨著稅改的完成，分析師認為明年房貸利率將大幅調升。高盛信貸策略研究的 Marty Young 預估明年全年平均為 4.6%，德意志銀行首席經濟學家 Torsten Slok 預測，美國 10 年期國債平均值將達 3%，較目前高出約 55 基點。

但如果回顧去年，原本也是認為房貸會升。據《MarketWatch》去年 12 月的調查，分析師對 2017 年年底 30 年期房貸固定利率預測的平均值是 4.5%，遠遠高於最終的 3.99%。

在長期低利率之下，房貸分析師認為接下來 1 年會升，似乎已成為常態，不過直到今年，這些「正常」預測還未真正成為現實。

依美國 Fed 計畫，明年預計升息 3 次。部分分析師，如野村公司分析師 Andy Cates 相信，由於企業資本支出動能良好，升息次數可能更多。不過目前市場反映，仍偏向 2-3 次，這也將影響明年美國房貸利率走勢。