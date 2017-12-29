為什麼越來越多國家 願意無償送錢給民眾呢？

從矽谷到北歐，隨著政府面臨不斷變化的勞動市場和福利制度，少數國家正在進行無償的金錢給予實驗，該國居民每個月可從政府手中領一筆現金，被稱為全民基本收入 (universal basic income) 經濟理論，而越來越多國家正在思考這項措施。

什麼是全民基本收入？

國際貨幣基金組織 (IMF) 將其定義為「向國家內的所有人，給予同等金額的現金」。普遍基本收入不同於其他政府金錢轉移，如退稅或福利支付，因為每個人都將收到相同的金額，領取後，可以依照喜愛的方式，去使用這筆錢，無須跟政府作任何報備。

誰支持它？

像特斯拉的執行長 Elon Musk 和 Facebook 的執行長 Mark Zuckerberg 皆為全民基本收入的倡導者，他們表示，有些工人可能因機器人或自動化流程，而失去工作，而這筆金錢將為這些工人提供某種程度的生活補貼。



而過去如同 Martin Luther King Junior，也曾提出，保證收入應該與社會中等階層的薪水綁在一起，這樣才能消除貧困。自由市場冠軍 Milton Friedman，也主張與基本收入類似的「負所得稅」，以簡化福利政策和減少官僚主義。



全民基本收入，在現今政治圈內獲得支持，參議員 Bernie Sanders 稱這是解決收入和工資不平等問題的「非常正確的想法」，而一些自由主義者，則認為這將為現有的福利制度，提供一個更高效與更簡單的選擇。

全民基本收入曾被實行過嗎？

據經濟發展組織 (OECD) 稱，沒有任何一個國家，將全民基本收入作為「工作年齡人口收入的主要支撐支柱」，但有幾個國家，正在以較小規模的人口數試驗這個想法。舉例來說，芬蘭於 2017 年初啟動了一項試驗，2000 名失業人員每月將可領取 560 歐元，實施長度為兩年，研究人員將評估無償金錢給予，如何影響受幫助人的工作動機，芬蘭政府希望能夠減少現有福利制度中的官僚主義，荷蘭、肯亞、加拿大和美國，亦正在進行其他基本收入實驗。

該給予多少無償金錢？

關於實施全民基本收入的成本有很多爭議，芬蘭每月支付 560 歐元，這數字與他們可能獲得的失業補助金額大致相同，芬蘭的研究人員表示，若想要在全國實施全民基本收入，則其他福利則需要被削減。

然而，OECD 在 2017 年的一份報告中發現，減少現有福利，來支付全民基本收入方案，實際上可能會對貧困水平產生負面影響。

報告指出：「在目前有明確收入支持目標的國家，整體的貧困率（和差距）實際上可能會有顯著增加。」

一些倡導者認為全民基本收入不應該取代現有的計劃，而應該成為額外的好處，Basic Income Earth Network 主席 Louise Haagh 表示，該把全民基本收入，看成一種現有制度的變化。