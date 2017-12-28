這間車商今年股價漲81%！不是特斯拉 是法拉利

股市蒸蒸日上的時代賣一輛超過 40 萬美元以上的車，應是好的商業模式。

2017 年最夯的車輛股，並非是狂燒現金的特斯拉 Tesla (TSLA-US)，而是義大利超跑商法拉利 Ferrari (RACE-US)。法拉利股價今年上漲了約 81%，週三 (27 日) 股價下滑 0.15% 來到 106.80 美元。

法拉利股價日線走勢圖

據了解，至週三 (27 日) 以來，電動車商特斯拉雖然在虧損的情況下還是在 2017 年把股價拉升了 46%。而執行多起改革，並強力推進電動車 EV 市場的前美國車廠大佬 GM (GM-US) 也只提升了 18% 的股價。

特斯拉股價日線走勢圖

日本車商豐田 Toyota (TM-US) 於美國的股價今年僅成長 8%，比在日本掛牌的股價 (7203-JP) 成長 4% 要好。而福特汽車 (F-US) 今年在新執行長的任內下，僅成長了 1%。

Toyota 股價日線走勢圖

對於法拉利商業模式的「成功公式」，就是在一個有錢人變更有錢的時機，販賣一個奢侈商品。《彭博》報導，今年最有錢的億萬富翁們將添增 1 兆美元的資產。

法拉利執行長 Sergio Marchionne 認為法拉利的定位不是「車商」，而是一個奢侈品的廠商，而這個奢侈品製造商，「剛好」是在製造車輛。

法拉利第 3 季營收成長了 6.7%，而營業利潤成長了 13.2%。販賣最佳的是 140 萬美元的 LaFerrari 車款及 30 萬美元的平價車款 GTC4Lusso。其美國、英國、中國、及日本的銷量都有成長。