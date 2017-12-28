邊開車邊充電 中國打造首條太陽能公路 供電動車無線充電

中國正在修建一條長 2 公里的太陽能公路，工程師希望它很快可以為行駛在路面的電動汽車提供無線動力。目前施工人員正緊鑼密鼓作業，為預計 12 月底正式通車做準備。

這條公路位於中國東部城市濟南的南外環高速路路段。濟南有逾 700 萬人口，是一個技術和交通樞紐。根據官方媒體報導，這一太陽能為動力的公路將於 12 月底通車，可以負載中型卡車。

據美國《大眾科學》月刊 22 日報導，為修建太陽光電高速公路，中國工程師使用了三層材料。最上面一層是觸感類似瀝青的透明混凝土。下面是太陽能板，吸收太陽光。在太陽能板以下是一條隔離帶，確保土壤不會自下而上地干擾材料。



除了作為電能來源，這條公路還有更多優點，如太陽能板的熱能可以穿過混凝土，讓路面可以自動融化冰雪。

中新網報導，這條太陽能公路不但能為周邊的城鎮提供電力，預計將為電動車提供無線充電服務。實際上，韓國 2013 年就打造出世上首條無線充電公車道，高通也於 2017 年 5 月實現在 100 公里時速下，以 20 千瓦效率無線充電的技術，若這項技術有望普及，對電動車的普及肯定有莫大幫助。

《大眾科學》指出，太陽能公路仍然非常少見，但自 2014 年荷蘭開通了一條太陽能公路後便開始湧現。太陽能公路非常符合中國近年來對太陽能的積極追求。

作為中國新的環保主義目標，這條太陽能公路甚至不是濟南的第一條太陽能公路。修建這一太陽能公路的齊魯交通發展集團也在濟南市內修建了一條太陽能路段作為試點。

除了荷蘭之外，美國、法國均曾鋪設過太陽能路面，不過成本過於高昂、電力轉換效率低、壽命短等問題一直為人詬病，中國的這條太陽能公路具有分層保護措施，是否能突破以往技術侷限，還有待時間驗證。