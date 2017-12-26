去槓桿效應 中國2018年經濟成長將放緩至6.5%

日經 (Nikkei Inc) 和日經快訊 (Nikkei Quick News) 一項聯合調查發現，專門研究中國的經濟學家預測，2018 年中國 GDP 平均成長將自今年估計的 6.8% 下降至 6.5%。

中國 GDP 年增率表現 + 2018 年第一季估值 圖片來源：tradingeconomics

中國當局緊縮貨幣，使房地產和基礎設施的投資下降，但個人支出與出口穩健，可阻止中國經濟成長進一步下滑。

中國近日舉行中央經濟工作會，訂定明 (2018) 年的經濟管理方針，當局決定以削減企業和個人借款的方式來降低金融風險。

安盛投資亞洲 (AXA Investment Managers Asia) 資深新興亞洲經濟學家 Aidan Yao 表示，「在 2018 年第一季之後，因為信貸和房市的緊縮政策，成長將明顯放緩。」

輕微冷卻

許多受訪經濟學家預期，大都市地區房市過熱的情形現在已有放緩跡象，而明年將冷卻。荷蘭銀行資深經濟學家 Arjen van Dijkhuizen 指出，在十月舉行的第十九次全國代表大會上，中國更強調中國成長模式的質量，包括環境目標等。不再追求漂亮的成長數字，而是提高經濟的韌性，換取永續的經濟發展。

BBVA Research 亞洲首席經濟學家 Xia Le 的看法也類似。「中國經濟將進入溫和時期，這意味著從今年起，經濟成長將逐漸下降。」

至於 2018 年的貨幣政策，很多人預計中國人行將維持政策利率和存款準備金率不變，但部分經濟學家認為，人行可能稍微調升同業拆借利率，藉此削弱借貸。瑞穗證券亞洲首席中國經濟學家 Shen Jianguang 指出，「目前的經濟成長主要來自信貸成長，其代價是家庭和企業的槓桿提高。我們認為，融資和槓桿成本提高將導致投資減少，因此降低經濟成長。」

人行對財富管理產品的打壓可能對地區政府、房地產公司和小銀行造成打擊，因為上述這些都倚靠影子銀行系統來融資。

中國招商證券 Xie Yaxuan 預期，這些規定將對地方政府的基礎建設投資產生重大影響。

低估表現？

然而，中國政府預計維持謹慎的政策管理方式，避免經濟失去太多動力。瑞銀（UBS）中國經濟研究部主管 Wang Tao 表示，「這衝擊可能不是那麼大，而且是可以控制的，因為這是逐步進行的過程。倘若成長過度放緩，這速度還是可以調整的。」

新鴻基財富管理策略師 Kenny Wen 表示，倘若習近平主席進一步鞏固權力，他將在執行政策方面有更多的權力，經濟成長可能超過目前的市場預測。

經濟放緩的兩大風險因素是貨幣緊縮和房市修正。摩根大通首席中國經濟學家 Zhu Haibin 預警，「隨著政策轉向有質量的成長，宏觀和金融政策有可能過度收緊。今年經濟表現優於預期，這可能使當局高估了中國經濟的活力，低估了去槓桿和去產能的負面衝擊。」

經濟學家對 2018 年底美元兌人民幣的平均預期約莫是 1 美元兌 6.73 元人民幣，較今年年底貶值 1.4%。明年美國 Fed 預計升息，但多數分析師估計中國將維持人民幣穩定，持續限制資本外流。

美元兌人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

三菱東京日聯銀行經濟研究辦公室（香港）經濟研究部負責人 Fan Xiaochen 表示，中美利差擴大，以及貿易的不確定性，這將對人民幣有下行壓力，但北京當局不會容忍人民幣匯率下降。新加坡銀行首席經濟學家 Richard Jerram 表示，資本控制更嚴格意味著決策者可以管理匯率。

該調查中的受訪者認為，美國稅改對中美間的資本流動影響不大。中國銀行（香港）經濟研究部高級經濟學家 Ricky Choi 表示，「美國企業的海外資金多數儲藏在稅賦天堂的經濟體，而非中國。相信大部分都是以美元形式保存，因此任何資金匯回去都不會影響中國。」

摩根大通的 Zhu 認為，全球供應鏈座落在中國各地，要改變現有的網絡結構需要很長一段時間。

另一方面，中國凱基證券（KGI Asia）經濟分析師 Ken Chen 警告，倘若美國經濟復甦速度較預期快速，全球資金恐流向美國，屆時中國將須加強限制資本外流。