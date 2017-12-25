避免重稅轉嫁 房仲公會盼將房地合一稅降至20%

房仲公會全聯會理事長林正雄今（25）日表示，建議政府應將房地合一稅率自現行 2 年內處分課 45% 至 35% 的高稅率統一調降至 20%，如此一來，應可釋放房市交易量，並避免移轉時的重稅轉嫁至消費者。

不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會今日舉行年終記者會，林正雄表示，預估今（2017）年全年的成交量應可擺脫去年的低迷狀況，可望回升到 26.8 萬棟，但仍為史上第 3 低，可見不動產市場仍存在不合適的機制，使得相關需求與動能未能適量釋放。

為了促進民間合理的資產交易與流動，全聯會建議應將房地合一稅率自現行 2 年內處分課 45% 至 35% 的稅率，統一調降至 20%，將可釋放房市交易量並避免移轉時的重稅轉嫁至消費者。

全聯會也建議政府應推出加強版的「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，也就是由政府補貼金融機構提供高達 9 成的低利貸款，拉長貸款期限至 40 年，拉長寬限期至 5 年，並補助購屋貸款利率低於 1%，以幫助年輕人能購屋，消化閒置資金，活絡房市，增添內需景氣動能。



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