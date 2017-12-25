〈房產〉房產交易穩步回升 明年續看增 移轉量上看30萬棟

房仲全聯會理事長林正雄今 (25) 日指出，今年房產交易回升，預估全年的交易量上看 26.8 萬棟，呈現量價齊穩走勢，預估明年全台交易量可望再回穩，移轉量並挑戰 30 萬棟。

林正雄分析，今年全台房市走勢，呈現北三都台北、新北及桃園走跌走勢，但是南三都台中、台南及高雄則是微幅上揚。

林正雄預估，2018 年不動產交易狀況仍視個案、區域表現，不乏區域破盤價建案支撐交易熱度，且首購換屋族群仍為主力買盤，不過銀行爛頭寸過多，在房市軟著陸後，建議政府明年應推出加強版青年安心成家方案，以 9 成房貸、40 年期、5 年寬限期、及補貼利率至 1% 內，鼓勵青年輕鬆擁有自己的家園，此舉也能同時解決餘屋及銀行資金過剩問題。

而在台版肥咖條款上路後，高資產族可望將海內外「現金資產」轉往收益型不動產，其中以租金報酬率 2.2% 以上店面、商辦為主，另外，中南部建地因單價較北部低，交易將持續熱絡。

林正雄指出，過去 2 年遭稅制重擊，全台房市元氣大傷，整體仍顯量能疲弱，儘管近期政策對房市釋出善意，但交易量仍回不去 40 萬棟大關，其中房地合一稅率即是影響民眾買賣意願主因，若稅率不調降，2018 年交易量恐怕難脫低潮，呼籲政府應將前 2 年稅率由 35 -45% 調降至 20%，符合「有稅制」，「有稅收」的理想。