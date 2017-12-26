〈房產〉今年捷運共構宅以「美河市」交易最夯 其他還有…

房仲業者根據實價登錄資料，盤點雙北市今年 1-10 月捷運共構宅交易前十名，發現交易最多的共構宅是捷運小碧潭站的美河市，其次為南方之星與新東京宅，其中並以美河市的交易案件最夯，達到 61 筆。

永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，捷運共構宅擁有到站及到家的優勢，加上捷運站周邊生活機能普遍完備，因此在房價經歷一波修正後，也吸引不少民眾購屋。

雙北市今年 1-10 月熱門的捷運共構宅，交易案的前三名分別是「美河市」、「南方之星」與「新東京宅」。

「美河市」與捷運小碧潭站共構，今年 1-10 月成交 61 件，平均單價約每坪 46 萬元，較去年小幅修正 2.5%，謝志傑指出，新北市新店區開發早，生活機能成熟，也是公職人員喜愛的購屋區域，而今年十大熱門捷運共構宅中，新店區就有 4 個捷運共構宅入榜，除了「美河市」，還有「碧潭有約」、「環遊市西華館」及「冠德都會通」，其中，「美河市」成為熱銷榜首，除了戶數多、產品選擇多元之外，房價與新店其他共構宅相比親民許多，加上未來 IKEA 將進駐該區，也為美河市增添不少利多的話題。

而與捷運南勢角站共構的「南方之星」今年 1-10 月共成交 23 筆，僅次「美河市」，平均單價約為每坪 46.5 萬元，謝志傑分析，「南方之星」周邊有興南夜市、黃昏市場，生活採買機能便捷，而「南方之星」在去年實價登錄的備註欄中有不少是註記為向政府機關承購的案件，大多屬於 40-60 坪中大坪數的物件，單價多介於 30-40 萬之間，而今年的成交物件中有較多小宅產品，每坪價格普遍落在 37-50 萬元之間。

在今年前 10 月交易量名列第三的「新東京宅」，今年 1-10 月共成交 11 筆，平均每坪 88.8 萬元，在交易量前 3 名的共構宅中房價一枝獨秀，謝志傑表示，新東京宅主要是以小宅產品為主，與捷運松江南京站共構，是松山新店線及新蘆中和線的交會站，並且近新生高架及建國高架橋，交通四通發達，而周邊學區、商辦、銀行業林立，餐飲店家選擇眾多，生活機能十分完整，因此也吸引民眾購置。

捷運共構宅坐擁交通的優勢，房價往往給民眾高不可攀的印象，不過其中仍有相對平價的選擇，謝志傑表示，在今年熱門的捷運共構宅，房價是 4 字頭的分別有美河市、南方之星及冠德美麗新境，其中又以冠德美麗新境房價最為平實，今年每坪均價 42.7 萬元，冠德美麗新境坐落在捷運先嗇宮站，周邊近知名量販店，生活採買機能便利，加上房價相對實惠，因此也吸引民眾前來購屋。

最後謝志傑提醒，根據永慶房產趨勢前瞻報告顯示，消費者看跌房價的比例已連 6 季收斂，房價大幅修正的情況已不復見，民眾的購屋信心也有所提升，對於有意購買捷運共構宅的民眾，不妨多看多比較。