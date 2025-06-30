永慶統計6月全台房市交易量僅與上月持平 年減42%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-06-30 11:51

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全球貿易局勢因美國關稅政策與談判進展充滿不確定性，讓部分民眾對於未來景氣仍有疑慮，購屋態度轉趨保守審慎，永慶房產集團指出，統計內部交易資料顯示，6 月全台房市交易量沒有持續回溫，與 5 月持平。

房仲6月全台房市交易沒起色 ，永慶6月交易年減42%。(鉅亨網記者張欽發攝)

依永慶房產集團統計：與 5 月相比，七大都會區交易表現增減互見，其中，台北市月減 1%，新北市月減 4%，桃園市減少 11%，高雄市月減 2%，其餘三都會區則較 5 月小幅成長，新竹縣市量增 7%，台中市月增 3%，台南市成長 5%。

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永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，6 月延續 5 月的交易市況，有自用需求的買方看屋、詢價仍積極，而部分賣方也願意「降價促成交」，讓買賣雙方取得價格的共識，加快成交速度，不過，在關稅談判、地緣政治衝突等變數下，未來景氣不明朗，加上政策持續調控、資金緊縮影響，的確有部分民眾選擇暫時觀望，放緩購屋腳步，讓 6 月買氣沒有持續量增，交易量僅持平開出。

陳金萍說，目前自住族群因有實質居住需求，仍是支撐 6 月房市交易的主力，尤其是符合首購需求的中低總價產品續強，最受民眾青睞。

如與去年 6 月同期相比，全台房市交易量減少 42%，台北年減 22%，新北量縮 40%，桃園減少 43%，新竹縣市年減 49%，台中量縮 45%，台南減少 38%，高雄則量縮 48%。

陳金萍指出，去年 6 月國內經濟景氣穩定復甦，台股挑戰 2 萬 3 大關，帶動財富效果，加上民眾抗通膨預期心理發酵，以及新青安促動下，推升房市需求，交易熱絡。反觀今年 6 月，關稅談判變數仍大，全球經濟與貿易不確定性高，加上銀行房貸緊縮、央行第七波信用管制持續下，買氣不如以往，與去年相比仍呈現大幅量縮。

陳金萍並指出，全球貿易緊張局勢在中美關稅戰休兵後略為緩解，但長期的貿易協議即將於 7 月面臨談判期限到期，不確定性仍高，全球經濟也面臨挑戰。而台灣為出口導向型經濟，關稅戰使出口產業恐面臨成本上升與需求降低，經濟成長動能減弱，進而影響內需與房市購屋意願，加上銀行房貸緊縮與第七波信用管制仍持續下，銀行貸款條件嚴格，自備款門檻提升，都讓房市交易欲大不易。

住商機構統計旗下加盟店成交件數後發現，全台各區域買氣均顯弱勢，全台 6 月交易量月減 10.8%，不過和去年相比，年減 43%，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，六月份變數頻傳，又有央行理監事會議題，惟目前交易狀況仍受貸款影響，該狀況恐怕短時間內都不容易改善。

徐佳馨認為，新北因為預售交屋個案出現，加上北市買盤外溢效果，交易相對穩健，而在央行態度保守，市場前景未明下，不透過降價想要成交，很難有更多期待。

縱觀未來，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶認為，目前雖有部分建商打出讓利、降價等銷售手段，但新案市場實際價格下修力道些微，且未能形成廣泛降價態勢，是否真能撼動整體市場，仍有待觀察。

至於成屋市場，部分蛋白區且屋況劣勢物件，受限於買氣趨冷，屋主心態逐漸調整，惟整體新案價格仍未明顯鬆動，令中古屋市場修正幅度難有表現，同時目前貸款排隊、延後撥款等現象仍存在，加上房貸利率持續維持高檔，對買氣是一大硬傷，購屋人特別謹慎之下，未來交易量也不容樂觀。