鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-08-06 17:40

遠傳 (4904-TW) 今 (6) 日召開法說會，受惠用戶穩定升級 5G、手機銷售與個人數位服務穩健成長，以及智慧資通訊動能延續，帶動今年上半年稅後純益 77.18 億元，每股純益 2.14 元，創歷史新高紀錄。

遠傳第二季營收 286.64 億元，季增 3.09%，年增 13.63%，創歷史同期高；EBITDA 101.55 億元，季增 0.78%，年增 8.12%，創單季新高；稅後純益 40.09 億元，季增 8.09%，年增 18.82%，同樣創單季新高，每股純益 1.11 元。

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遠傳累計今年前 6 月營收 564.68 億元，年增 10.1%；EBITDA 232.31 億元，年增 7.2%；稅後純益 77.18 億元，年增 16.7%，每股純益 2.14 元。遠傳今年上半年營收、EBITDA、稅後純益皆為歷史新高紀錄，並全面超越財測目標，其中，稅後純益與 EPS 達成率達 113%。

受惠用戶持續升級 5G，加上攜碼需求動能強勁，帶動第二季行動服務營收達 158 億元，年增 3%；月租型用戶 ARPU 穩定向上，上半年月租型用戶 5G 滲透率提升至 49.3%。另外，數位娛樂營收年增 29%、阻詐服務營收年增 56%、行動金融服務營收年增 8%，也是推升上半年營運的動能。

針對個人數位服務業務，遠傳指出，「去哪吃」一站式餐飲平台自 4 月上線以來，已吸引超過 20 萬帳戶，預計年底可達到百萬用戶；與國際遊戲行銷平台 adjoe 合作推出「遊戲賺幣」服務，上線 2 個月即達成全年目標。創新資費方案獲用戶青睞，「5G 家用寬頻－居家娛樂包」銷售達成率超過 123%；瞄準 Gen Z 客群推出的「青春同行 588」方案，年輕族群占新申辦用戶比例達 33%。

娛樂事業上，遠傳 friDay 影音第二季付費用戶年增 20%，營收年增 17%。此外，「遠傳守護網」付費用戶數年增 44%。

企業智慧資通訊也持續成長，上半年智慧資通訊營收年增 23%。遠傳指出，在企業資通訊的四大領域中，永續智慧城市持續斬獲智慧路燈、能源系統等重要專案，其中智慧校園解決方案營收年增 46%。