〈電信三雄財報〉遠傳三大動能齊發力 6月EPS 0.38元創新高 上半年EPS 2.14元

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-10 18:52

遠傳 (4904-TW) 今 (10) 日公告 6 月營收，受惠於用戶持續升級 5G、手機與創新資費方案熱銷、智慧資通訊專案順利交付，以及個人數位生活服務延續成長動能，帶動 6 月稅後純益來到 13.73 億元，每股純益 0.38 元，創單月歷史新高。

遠傳總經理井琪。(鉅亨網資料照)

遠傳 6 月營收 96.22 億元，月增 1.3%，年增 15.9%；EBITDA 34.89 億元，月增 3.5%，年增 10.59%；稅後純益 13.73 億元，月增 3.5%，年增 19.08%，每股純益 0.38 元。營收創歷年同期新高，EBITDA、稅後純益與每股純益則創單月歷史新高。

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遠傳第二季營收 286.64 億元，季增 3.09%，年增 13.63%；EBITDA 101.55 億元，季增 0.78%，年增 8.12%；稅後純益 40.09 億元，季增 8.09%，年增 18.82%，每股純益 1.11 元。

遠傳累計今年前 6 月營收 564.68 億元，年增 10.1%；EBITDA 232.31 億元，年增 7.2%；稅後純益 77.18 億元，年增 16.7%，每股純益 2.14 元。遠傳指出，上半年各項財務指標皆超越財測目標，其中，稅後純益與每股純益達成率達 113%。

電信本業上，遠傳 6 月行動服務營收 52.85 億元，年增 3.1%。隨著用戶持續升級 5G，加上多元數位生活服務深化服務價值，帶動月租型用戶 ARPU 年增 2.6%，5G 滲透率提升至 49.3%。