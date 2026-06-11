鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-11 17:18

遠傳 (4904-TW) 積極拓展生活服務版圖，旗下一站式餐飲社群平台「去哪吃 Taste Taiwan」今年 4 月上線，並由遠傳子公司聚流平台科技開發營運。今 (11) 日宣布服務內容升級，推出「人氣私廚預訂」服務，目標年底達百萬用戶，總經理井琪也點出平台優勢在於遠傳擁有龐大的用戶基礎與資源。

遠傳「去哪吃」拚年底達百萬用戶，井琪點出平台優勢。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

井琪表示，若平台上沒有餐廳，消費者不願加入；若消費者少，餐廳也不願加入，成為新創面臨的困境。而遠傳深耕 mobile circle 已久，在整合平台上具豐富經驗。除本身有 800 多萬的用戶，「遠傳心生活」App 每月的活躍用戶超過 200 萬戶，且每日也有 50 至 60 萬的用戶進入平台使用服務。

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因此井琪點出，在新創公司難以負擔高昂的獲客成本下，遠傳自有的龐大用戶基礎資源為平台的最大優勢。

遠傳「去哪吃」一站式餐飲社群平台推出 2 個月，註冊用戶數已近 20 萬，服務續用率達 70%。而「去哪吃」App 首度推出人氣私廚線上預訂服務，並提供「去哪吃」用戶專屬保留席，首波引進 20 家人氣私廚進駐，力拚年底達百萬用戶。

井琪指出，台灣外食人口比例達 7 成，雖然消費者習慣在用餐前上網尋找靈感、查詢餐廳評價與訂位，但目前市場仍存在資訊分散的問題，希望透過「去哪吃」App，讓消費者能再待一平台完成「搜、訂、吃、評、分享」一條龍需求。

聚流科技總經理呂秀味表示，目前「去哪吃」平台上消費者可訂購的餐廳約 1000 多家，且已有 3000 多家餐廳簽約。此外，「去哪吃」也已匯集超過 18 萬家餐廳完整資訊與評價，提供從餐廳、訂位、到店導航、用餐優惠、餐後評價到社群分享的一站式餐飲社群服務。