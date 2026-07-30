鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-30 19:05

中華電信 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 今 (30) 日參與 2026 AI WAVE SHOW，中華電信展出「AI 智慧維運平台」、「AI 智慧客服」、「雲端 AI 應用」及「AI 資安防詐」4 大展項，遠傳則展示「遠傳智靈」，透過 AI 助力產業及企業轉型升級。

中華電信、遠傳參與2026 AI WAVE SHOW，透過AI助力企業轉型升級。(圖：中華電信提供)

中華電信在 AI 智慧維運平台展示自主研發的「Danova 智慧維運平台」，幫助企業整合並優化 IT 營運；AI 智慧客服展出「雲端 AI 語音助理」，為客戶打造全天候的客服體驗。

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雲端 AI 運用方面，中華電信攜手 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 等國際公雲業者，結合自主研發多雲管理平台與在地顧問服務，加速企業生成式 AI 的落地；AI 資安防詐部分，則提供「防詐守衛企業版」及「xTrust 零信任網路系統」兩大資安防護解決方案。

除參與 2026 AI WAVE SHOW，中華電信也在第 56 屆全國技能競賽中，設置「電信時光迴廊」、「光世代躍進區」以及「多軌衛星展示區」三大展區，勾勒出通訊韌性全貌。