中華電信、遠傳參與2026 AI WAVE SHOW 透過AI助力企業轉型升級
鉅亨網記者劉玟妤 台北
中華電信 (2412-TW) 與遠傳 (4904-TW) 今 (30) 日參與 2026 AI WAVE SHOW，中華電信展出「AI 智慧維運平台」、「AI 智慧客服」、「雲端 AI 應用」及「AI 資安防詐」4 大展項，遠傳則展示「遠傳智靈」，透過 AI 助力產業及企業轉型升級。
中華電信在 AI 智慧維運平台展示自主研發的「Danova 智慧維運平台」，幫助企業整合並優化 IT 營運；AI 智慧客服展出「雲端 AI 語音助理」，為客戶打造全天候的客服體驗。
雲端 AI 運用方面，中華電信攜手 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 等國際公雲業者，結合自主研發多雲管理平台與在地顧問服務，加速企業生成式 AI 的落地；AI 資安防詐部分，則提供「防詐守衛企業版」及「xTrust 零信任網路系統」兩大資安防護解決方案。
除參與 2026 AI WAVE SHOW，中華電信也在第 56 屆全國技能競賽中，設置「電信時光迴廊」、「光世代躍進區」以及「多軌衛星展示區」三大展區，勾勒出通訊韌性全貌。
而遠傳在 2026 AI WAVE SHOW 中，以自主研發的「遠傳智靈」AI 應用參展，透過整合生成式 AI、AI 代理、知識管理及雲端技術能力等全分爲支援方案，展現 AI 如何強化企業為運韌性。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 中華電信攜富士通及1Finity簽署兩年MOU 推動台灣全光網路應用
- 遠傳三大動能齊發力 6月EPS 0.38元創新高 上半年EPS 2.14元
- 〈焦點股〉台股盤中狂殺逾2000點 電信三雄力守5日線成避風港
- 中華電信攜富士通及1Finity簽署兩年MOU 推動台灣全光網路應用
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇