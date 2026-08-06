鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-06 16:06

聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日召開法說會，展望第三季，公司預估，單季營收約新台幣 300 億元至 312 億元，季增 4.7% 至 8.9%、年增 22% 至 27%。副董王守仁表示，儘管下半年消費性電子需求轉弱，聯詠仍受惠手機客戶進入備貨旺季，以及邊緣 AI 視覺晶片出貨持續成長，帶動營收維持季增走勢。

聯詠第三季財測以美元兌新台幣 32 元為假設，毛利率估介於 38.5% 至 41.5%，營業利益率則約 19% 至 22%，雙率均較第二季下滑。

‌



聯詠表示，上半年受到零組件供應緊缺及記憶體價格上漲影響，部分品牌客戶提前拉貨，使下半年消費性電子市場逐漸感受到需求降溫。不過，手機客戶第三季進入傳統備貨旺季，加上邊緣 AI 產品出貨成長，仍可支撐公司單季營收持續向上。

觀察各終端應用，王守仁指出，第三季電視需求將明顯衰退，顯示器進入生產淡季，出貨也將較上季下滑；筆電因品牌客戶上半年提前拉貨，第三季需求同步減少，平板則可望溫和成長。手機方面，非中國市場需求顯著成長，但中國品牌客戶需求相對疲弱；車用市場則預期與第二季大致持平。

以三大產品線來看，中小尺寸驅動 IC 將成為第三季主要成長動能，受惠手機客戶進入備貨旺季，預期營收將呈現強勁季增。系統單晶片 (SoC) 營收則估與第二季持平，儘管邊緣 AI 視覺晶片持續成長，但大尺寸面板相關出貨減少，抵銷部分成長動能。大尺寸驅動 IC 則因面板廠減產、需求下滑，第三季出貨將較上季減少。

王守仁說，上半年 SoC 產品線成長主要來自邊緣 AI 視覺晶片，不僅受惠搭載記憶體產品的價格上漲，實際出貨量也大幅增加，帶動邊緣 AI 產品占整體 SoC 營收比重持續提升。

在邊緣 AI 與 ASIC 布局方面，聯詠持續投資先進製程及機器視覺產品，並積極開拓 SoC ASIC 相關業務，目前包括智慧家居、網路錄影機 (NVR)、智慧眼鏡、無人機及安防等應用均逐步推進。

至於驅動 IC ASIC 產品，聯詠目前與客戶合作範圍已涵蓋多項應用，包括手機、穿戴裝置、電競及資訊科技產品等，公司看好未來相關產品對營收的貢獻。

手機 OLED 驅動 IC 方面，聯詠表示，目前與海外客戶合作進展順利，預期未來幾年將逐步貢獻營收，其他 OLED 應用也持續開發中；聯詠手機 OLED 驅動 IC 目前已採用 22 奈米高壓製程，至於是否導入 FinFET 製程，將配合客戶產品時程及需求，只要製程具備競爭力，公司都會積極評估採用。

車用產品方面，聯詠上半年受惠市占率提升，營收呈現成長，其中又以觸控暨顯示驅動整合晶片 (TDDI) 表現較為突出，預期 2026 年全年車用產品線營收將有不錯的成長率。

針對獲利表現，聯詠指出，第二季毛利率優於原先預期，主要有三項原因。首先，公司為反映封裝測試及載板等材料成本上漲，陸續調整產品售價；其次，產品組合較佳，較高毛利的 SoC 營收比重提升；第三，部分庫存成本下降，也對毛利率帶來正面貢獻。

不過，第三季毛利率預估將較上季下滑，主要是部分材料及封測成本持續上漲、庫存水位較上季降低，以及產品組合變化等因素影響。

聯詠表示，受到 AI 需求強勁、供應鏈資源遭到排擠影響，下半年晶圓及封測成本均面臨上漲壓力，公司目前已與供應商展開 2027 年價格協商。

其中，部分 SoC 產品搭載已知良品裸晶 (KGD) 及記憶體，由於記憶體價格漲幅較大、供應也持續緊張，聯詠除盡力滿足客戶供貨需求，也將適度調整售價，並持續尋找其他解決方案，以降低成本上漲衝擊。