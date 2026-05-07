客戶提前拉貨 聯詠Q2營收季增2成 全年估重返成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-05-07 15:54

IC 設計業者聯詠 (3034-TW) 今 (7) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，因為客戶有漲價的預期心理，提前在第二季拉貨，本季營收預估達 275-285 億元，中位數季增約 21%，下半年儘管終端消費需求不明，但受惠種多新品推出，包括邊緣 AI 影像視覺產品以及摺疊機應用的 OLED TDDI 出貨，將帶動全年營收重返成長。

聯詠。(鉅亨網資料照)

王守仁表示，第二季記憶體供應依然緊缺且價格持續上漲，部分終端產品如手機、PC 與筆電售價也跟著上調，需密切觀察消費者對終端產品需求的動向。由於客戶在漲價預期心理的驅動下，加上系統廠提前拉貨，第二季需求上揚。

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以應用別來看，聯詠預估，第二季電視出貨較上季略為增加，顯示螢幕大致持平，筆電呈現季增，平板需求持平，手機持平，LCD TDDI 受惠平板帶動、需求增加，車用方面，中國市場復甦帶動出貨微幅增加、其他地區約莫持平。

細分三大產品線，聯詠第二季三大產品線營收都有顯著季成長，其中，SOC 成長幅度最大，主要受惠邊緣 AI 影像 SOC 需求大幅成長，加上公司跟進 DRAM 漲價而調整售價，帶動整體業績提升；大尺寸及中 / 小尺寸驅動 IC 成長幅度相當，大尺寸受惠筆電、面板提前拉貨，小尺寸主要受惠 LCD TDDI 增加，OLED DDI 則持平，車用小幅增加。

展望全年，王守仁坦言，由於客戶提前拉貨，加上地緣政治因素增添不確定性，因此需密切觀察消費者動向，而聯詠仍會持續在下半年推出新產品，包括邊緣 AI 影像視覺產品、應用在摺疊機的 OLED TDDI 新品以及筆電與電競螢幕相關新品，預期都將帶動全年營收較去年成長。

先進製程 ASIC 進度方面，聯詠 4 奈米 HPC 案件持續開發中，預期短期不會有太顯著的營收貢獻，目前主要專注在邊緣 AI 的產品上。

針對代理式 AI 時代到來，王守仁看好，終端裝置內嵌 AI 成為新趨勢，聯詠最近也感受到 AI 影像視覺晶片業績強勁成長，尤其是來自非中國地區，判斷是由於地緣政治的考量，長期看好相關產品發展。