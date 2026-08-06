鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 15:20

南韓半導體巨頭 SK 海力士周四 (6 日) 在南韓另類交易系統 (ATS)Nextrade 的盤前交易中，再次遭遇短暫的「閃崩」事件，這已是一周內發生的第二次異常波動，引發市場對於新型交易所交易穩定性的高度關注。

根據 Nextrade 交易數據，當地時間周四上午 8 點盤前交易開市時，SK 海力士共有 11 股以每股 1,168,000 韓元的價格成交，瞬間觸及 30% 的單日跌停限制。儘管跌勢驚人，但隨後在為時 50 分鐘的交易時段中，股價迅速收復失地，最終盤前僅小跌約 2%。

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相較之下，受華爾街科技股走弱影響，SK 海力士在南韓交易所 (KRX) 周四早盤表現雖然疲軟，跌幅一度達 9.8%，但並未出現如 Nextrade 般的極端劇烈震盪。

這類「閃崩」現象不僅侷限於傳統股市，其產生的異常價格也會波及追蹤該股的海外衍生性商品。上周二發生的類似事件，曾導致掛鉤 SK 海力士的加密貨幣衍生品合約，在兩分鐘內觸發了近 6,000 萬美元的多單平倉。

不過，周四這次事件對加密市場的衝擊較小，在 Hyperliquid 區塊鏈平台上的強制清算金額僅約 23 萬美元，分析師認為這是因為先前的波動，已提前清理了市場上的大部分槓桿。

Nextrade 自去年推出以來，憑藉更長的交易時間與更低廉的手續費迅速擴大市場份額。然而，由於這一交易所與主流平台不同，在盤前時段採用連續競價 ，而非集合競價，且僅依賴單一定價來源，被認為削弱了「價格發現」的功能，容易在流動性不足時產生異常成交價。

針對市場質疑，Nextrade 表示另類交易所更強調「交易執行」。為了防止此類事件重演，Nextrade 計畫於 9 月 14 日引進「靜態波動中斷機制」(Static Volatility Interruption)。屆時若報價與前一收盤價偏差超過 10%，將啟動兩分鐘的拍賣程序，以選出能執行最多交易的合理價格。