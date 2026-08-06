鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-08-06 14:10

曾以「破壞式定價」震撼全球 AI 市場的中國新創公司 DeepSeek，周四 (6 日) 正式宣布將調升其 API 服務的定價，並明確表示漲幅將「較為巨大」。

此舉距離公司引入「峰谷計費機制」僅過三周，顯示其經營策略正從調節算力負載，轉向全面重新錨定產品價值與獲利中樞。

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用量「海嘯」倒逼定價重置

DeepSeek 此次漲價背景在於其模型使用量的驚人增長。根據開源工具 OpenCode 的數據，DeepSeek V4 Flash 正式版在該平台的單日 Token 消耗量已高達 8 兆次，規模甚至超越了整合 400 多款模型的路由平台 OpenRouter 之總和。在 Vercel 平台上，V4 Flash 每周處理約 5.3 兆標記，已成為該平台處理量第一的模型。

針對定價邏輯，DeepSeek 創辦人梁文鋒曾在投資者交流會中指出，API 定價是基於「購置設備後十個月回收成本」的利潤模型。他分析認為，在當前價格區間，用戶需求對價格的敏感度極低，「價格即便翻倍，標記消耗量的差別也不大」。這項判斷成為此次大幅提價的直接理論依據。

除了龐大的流量成本，DeepSeek 的商業化進程也正在加速，公司正在進行大規模融資，並已開始籌備最早於今年進行的 IPO。創辦人梁文峰將首次面臨平衡投資者預期、市場快速擴張以及建立高成本運算基礎設施，所需巨額資金的挑戰。

在硬體需求方面，DeepSeek 計畫於內蒙古建設一座規模達 1GW(吉瓦) 的算力資料中心。輝達執行長黃仁勳曾估計，配備頂尖 AI 加速器的 1GW 資料中心建設成本可能高達 500 億美元。

產業衝擊與市場預期

DeepSeek 的調價行為被視為中國 AI 市場的轉折點。過去該公司極低的定價曾被視為同業的「斬殺線」，讓 OpenAI 與 Anthropic 等美國對手面臨商業模式的挑戰。Bloomberg Intelligence 資深產業分析師 Robert Lea 指出，中國消費者對 AI 工具的需求依然強勁，但隨着領先者集中化，像百度這樣規模較小的企業將面臨更大壓力。