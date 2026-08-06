鉅亨網新聞中心 2026-08-06 12:30

諾基亞（Nokia）加速布局 AI 資料中心基礎設施，宣布收購恩智浦（NXP）位於美國亞利桑那州錢德勒市的半導體工廠，計畫改造成磷化銦（InP）半導體生產線，提升光通訊元件自製能力。此舉顯示諾基亞正從傳統電信設備商轉型，搶攻 AI 時代資料中心高速光通訊需求。

AI資料中心缺貨潮來了 諾基亞買下NXP工廠搶InP產能。(圖:shutterstock)

隨著資料中心內部的通訊架構從傳統的銅線（Cu）迅速轉向光纖，能夠將電訊號與光訊號進行高效轉換的 InP 半導體已成為光通訊設備的關鍵核心元件。

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然而，由於目前僅有少數如美商 Coherent 和 Lumentum 等晶圓廠具備生產能力，缺乏成熟的晶片代工（Foundry）生態系，導致市場長期面臨嚴重的供應短缺。

市場研究公司 Futurum 指出，受限於 InP 產能不足，當前光收發器的需求量已超過供應量的兩倍以上；Lumentum 執行長 Michael Hulston 更預警，InP 半導體的短缺程度未來恐將遠超越 DRAM 與 NAND 快閃記憶體。

面對供應鏈瓶頸與客戶不斷湧入的光學設備訂單，諾基亞選擇跳脫單純的零件採購模式，直接收購並自主經營半導體工廠。

諾基亞執行長 Justin Hotard 表示，此次收購旨在確保額外的產能以滿足自身需求，同時在嚴峻的市場供應限制中為客戶保留更大的選擇空間。

根據規劃，諾基亞將自明年初開始透過租賃部分廠房進行 InP 量產，整體收購預計於 2029 年第一季正式完成。

事實上，這已非諾基亞首次透過併購深化光學與 AI 基礎設施布局。去年諾基亞便透過收購光學設備製造商 Infinera 獲得加州的 InP 晶圓廠及賓州的封裝後端工廠，目前正積極投資將該封裝廠的產能擴增 10 倍。

這一系列垂直整合策略已展現強勁成效，諾基亞今年第二季淨銷售額達 48.15 億歐元，年成長 9%，其中光通訊業務淨銷售額大增 20%，面向 AI 與雲端客戶的淨銷售額更高達 105% 的驚人成長，推動其紐約證交所股價今年以來已大幅上揚 52.4%。

《華爾街日報》引述分析指出，在曾任英特爾資料中心與人工智慧部門主管的 Hotard 領導下，諾基亞在北美光網絡市場的市占率，預計將從 2024 年的 6.3% 大幅躍升至 2025 年的 27.3%。