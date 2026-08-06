鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-06 13:01

廣錠搶攻光通訊散熱商機 小金雞廣熯奪美系網通與雲端大廠訂單。(圖：廣錠提供)

廣錠表示，隨著高頻寬、低延遲傳輸需求爆發，光通訊散熱技術成為科技巨擘的兵家必爭之地，子公司廣熯經內部孵化長達一年，並於上月正式設立，憑藉從研發到生產一條龍的光模組散熱器貼合線核心技術打入美國供應鏈。

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廣熯表示，未來發展將聚焦兩大核心主軸，首先是縱向深化價值鏈持續發揮垂直整合優勢，從散熱貼合製程向上延伸，提供客戶「光模組成品線」的全面代工服務（EMS），協助客戶精簡供應鏈並創造最大商益。

其次橫向跨界新應用，廣熯瞄準生成式 AI 帶來的巨量算力需求，廣熯科技已展開橫向技術布建，全力投入「AI 伺服器散熱模組」以及「貨櫃型 AI 資料中心（AIDC）散熱應用模組」的研發，鎖定下一世代的高效能液冷與氣冷市場。