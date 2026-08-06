鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至16.13元，預估目標價為550元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對研華(2395-TW)做出2026年EPS預估：中位數由15.75元上修至16.13元，其中最高估值20.75元，最低估值14.1元，預估目標價為550元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.75(18.85)24.1130
最低值14.1(14.1)15.7417.72
平均值16.85(16.09)19.7424.69
中位數16.13(15.75)18.3926.6

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值108,823,280140,191,730148,603,230
最低值80,296,48078,651,00099,789,690
平均值93,443,460107,763,840134,409,870
中位數91,141,000110,005,670138,754,710

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS10,592,5089,005,03710,837,53010,757,077
營業收入
(單位：新台幣千元)		70,882,36259,786,29364,567,69768,744,701

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2395/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
研華633+9.90%
美元/台幣32.315-0.41%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
研華

63.64%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty