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鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至12.56元，預估目標價為302元

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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2026年EPS預估：中位數由12.43元上修至12.56元，其中最高估值14.14元，最低估值11.01元，預估目標價為302元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值14.14(13)19.4223.1
最低值11.01(11.01)12.7716.39
平均值12.29(12.05)15.5519.75
中位數12.56(12.43)15.6519.75

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值168,593,790215,829,160253,835,730
最低值124,372,000130,807,000172,507,620
平均值140,203,470164,739,900213,171,680
中位數139,510,000160,737,000213,171,680

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,062,6963,451,4113,802,8303,121,720
營業收入
(單位：新台幣千元)		110,250,764110,213,455110,787,91795,257,451

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6285/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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