鉅亨速報 - Factset 最新調查：力積電(6770-TW)目標價調降至92.5元，幅度約7.5%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對力積電(6770-TW)提出目標價估值：中位數由100元下修至92.5元，調降幅度7.5%。其中最高估值111元，最低估值77.6元。
綜合評級 - 共有5位分析師給予力積電(6770-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立0位、保守悲觀0位。
力積電(6770-TW)今(5日)收盤價為66.1元。近5日股價上漲31.15%，相關半導體業近5日上漲12.27%，集中市場加權指數上漲11.42%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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