鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-08-05 18:43

工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (5) 日召開法說，綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，7 月接單再度創高，訂單出貨比 (BB Ratio) 提升到 1.64，優於第二季的 1.44，第三季營收可望季、年均增、續創新高，毛利率及營益率則估維持上季水準。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，AI 發展已由大型模型訓練逐步邁向產業應用落地，邊緣 AI 更是重要關鍵，持續深化既有服務產業如智慧製造、醫療、交通、零售，及新興發展產業如能源、機器人等垂直市場布局，加速推動 AI 從 Edge AI 進一步延伸至 Physical AI 產業應用。

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張家豪進一步指出，今年 AI 相關業務成長動能持續擴大，其中邊緣伺服器、雲端基礎設施產品營收皆較去年同期翻倍成長，邊緣 AI 運算類產品也維持 30% 至 50% 的成長幅度；AI 產品營收比重去年 15%，今年上半年提升至 22.5%，全年仍以 30% 為目標。

至於機器人應用方面，張家豪指出，目前機器人相關專案也由先前 130 多件進一步增加至 150 多件，涵蓋自主移動機器人 (AMR)、協作型機器人及人形機器人等，原本預估今年機器人相關業績成長 100%，但上半年已成長 250%，不過，目前營收貢獻仍小。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍指出，面對全球 AI 基礎建設投資持續升溫，半導體設備、AI 資料中心及智能電網三大市場正進入長期成長週期，AI 不僅帶動高效能運算需求，更將加速先進製造、資料中心及能源基礎建設升級。

針對目前零組件缺料及漲價情況，蔡淑妍表示，目前觀察記憶體、CPU/GPU 及 PCB 等有缺料或是漲價狀況，其中又以 PCB 會較為吃緊；而因應下半年零組件成本續漲，研華也規劃啟動第二波產品調漲計畫。

產能方面，陳清熙表示，上半年昆山稼動率達 100%、台灣及日本也維持 94% 的高檔，在接單持續強勁下，第三季透過加班及外包產能因應，預計昆山、台灣稼動率達 105-110%、日本則達 95-100%。