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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安富利(AVT-US)EPS預估上修至8.45元，預估目標價為95.00元

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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對安富利(AVT-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.2元上修至8.45元，其中最高估值11.54元，最低估值7.1元，預估目標價為95.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年
最高值11.54(8.8)13.5213.97
最低值7.1(7.1)13.5213.97
平均值8.81(8.14)13.5213.97
中位數8.45(8.2)13.5213.97

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年
最高值377.82億400.92億438.91億
最低值293.16億400.92億438.91億
平均值322.06億400.92億438.91億
中位數313.17億400.92億438.91億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年
EPS6.948.265.432.75
營業收入243.11億265.37億237.57億222.01億

詳細資訊請看美股內頁：
安富利(AVT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAVT

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