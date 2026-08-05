鉅亨速報 - Factset 最新調查：安富利(AVT-US)EPS預估上修至8.45元，預估目標價為95.00元
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根據FactSet最新調查，共5位分析師，對安富利(AVT-US)做出2027年EPS預估：中位數由8.2元上修至8.45元，其中最高估值11.54元，最低估值7.1元，預估目標價為95.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|11.54(8.8)
|13.52
|13.97
|最低值
|7.1(7.1)
|13.52
|13.97
|平均值
|8.81(8.14)
|13.52
|13.97
|中位數
|8.45(8.2)
|13.52
|13.97
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|377.82億
|400.92億
|438.91億
|最低值
|293.16億
|400.92億
|438.91億
|平均值
|322.06億
|400.92億
|438.91億
|中位數
|313.17億
|400.92億
|438.91億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|6.94
|8.26
|5.43
|2.75
|營業收入
|243.11億
|265.37億
|237.57億
|222.01億
詳細資訊請看美股內頁：
安富利(AVT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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