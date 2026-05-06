鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至27.9元，預估目標價為667.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.88元下修至27.9元，其中最高估值34.57元，最低估值25.32元，預估目標價為667.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.57(34.5)
|40.08
|49.07
|52.95
|最低值
|25.32(25.71)
|24.54
|30.09
|39.43
|平均值
|29.02(29.37)
|34.22
|40.41
|48.42
|中位數
|27.9(28.88)
|35.11
|42.27
|49.34
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|34.71億
|43.25億
|49.78億
|59.59億
|最低值
|30.78億
|32.59億
|34.06億
|48.67億
|平均值
|32.66億
|37.52億
|43.91億
|52.71億
|中位數
|32.76億
|37.14億
|45.21億
|52.16億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.06
|15.00
|19.81
|24.64
|27.86
|營業收入
|16.86億
|19.36億
|23.28億
|28.77億
|31.83億
詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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