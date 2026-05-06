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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療(UTHR-US)EPS預估下修至27.9元，預估目標價為667.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對聯合治療(UTHR-US)做出2026年EPS預估：中位數由28.88元下修至27.9元，其中最高估值34.57元，最低估值25.32元，預估目標價為667.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.57(34.5)40.0849.0752.95
最低值25.32(25.71)24.5430.0939.43
平均值29.02(29.37)34.2240.4148.42
中位數27.9(28.88)35.1142.2749.34

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值34.71億43.25億49.78億59.59億
最低值30.78億32.59億34.06億48.67億
平均值32.66億37.52億43.91億52.71億
中位數32.76億37.14億45.21億52.16億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.0615.0019.8124.6427.86
營業收入16.86億19.36億23.28億28.77億31.83億

詳細資訊請看美股內頁：
聯合治療(UTHR-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSUTHR

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