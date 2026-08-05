鉅亨速報 - Factset 最新調查：TransDigm集團(TDG-US)EPS預估上修至40.73元，預估目標價為1,462.50元
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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對TransDigm集團(TDG-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.05元上修至40.73元，其中最高估值41.53元，最低估值39.55元，預估目標價為1,462.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|41.53(40.6)
|51.11
|60.59
|66.49
|最低值
|39.55(39.26)
|44.9
|47.33
|61.9
|平均值
|40.62(40.04)
|47.8
|55.01
|64.62
|中位數
|40.73(40.05)
|47.59
|54.67
|65.48
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|105.43億
|122.28億
|131.55億
|139.68億
|最低值
|103.57億
|111.13億
|117.80億
|128.11億
|平均值
|104.54億
|115.04億
|123.78億
|132.75億
|中位數
|104.62億
|114.88億
|123.69億
|130.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|10.41
|13.40
|22.03
|25.62
|32.08
|營業收入
|47.99億
|54.37億
|65.85億
|79.36億
|88.32億
詳細資訊請看美股內頁：
TransDigm集團(TDG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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