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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TransDigm集團(TDG-US)EPS預估上修至40.73元，預估目標價為1,462.50元

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根據FactSet最新調查，共20位分析師，對TransDigm集團(TDG-US)做出2026年EPS預估：中位數由40.05元上修至40.73元，其中最高估值41.53元，最低估值39.55元，預估目標價為1,462.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值41.53(40.6)51.1160.5966.49
最低值39.55(39.26)44.947.3361.9
平均值40.62(40.04)47.855.0164.62
中位數40.73(40.05)47.5954.6765.48

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值105.43億122.28億131.55億139.68億
最低值103.57億111.13億117.80億128.11億
平均值104.54億115.04億123.78億132.75億
中位數104.62億114.88億123.69億130.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS10.4113.4022.0325.6232.08
營業收入47.99億54.37億65.85億79.36億88.32億

詳細資訊請看美股內頁：
TransDigm集團(TDG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTDG

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