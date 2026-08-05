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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至24.27元，預估目標價為415.00元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.66元上修至24.27元，其中最高估值25.71元，最低估值22.64元，預估目標價為415.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值25.71(25.31)28.832.6537
最低值22.64(22.64)25.1828.8532.62
平均值24.15(23.97)27.3430.835.07
中位數24.27(23.66)27.6731.2335.59

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值304.15億326.26億349.40億348.87億
最低值281.27億297.60億315.17億345.17億
平均值289.37億310.13億330.23億347.02億
中位數287.08億308.50億329.20億347.02億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS18.4713.274.6711.3016.40
營業收入193.67億208.62億207.61億234.33億261.16億

詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJLL

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