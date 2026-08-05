鉅亨速報 - Factset 最新調查：Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)EPS預估上修至24.27元，預估目標價為415.00元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)做出2026年EPS預估：中位數由23.66元上修至24.27元，其中最高估值25.71元，最低估值22.64元，預估目標價為415.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|25.71(25.31)
|28.8
|32.65
|37
|最低值
|22.64(22.64)
|25.18
|28.85
|32.62
|平均值
|24.15(23.97)
|27.34
|30.8
|35.07
|中位數
|24.27(23.66)
|27.67
|31.23
|35.59
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|304.15億
|326.26億
|349.40億
|348.87億
|最低值
|281.27億
|297.60億
|315.17億
|345.17億
|平均值
|289.37億
|310.13億
|330.23億
|347.02億
|中位數
|287.08億
|308.50億
|329.20億
|347.02億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|18.47
|13.27
|4.67
|11.30
|16.40
|營業收入
|193.67億
|208.62億
|207.61億
|234.33億
|261.16億
詳細資訊請看美股內頁：
Jones Lang Lasalle Inc.(JLL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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