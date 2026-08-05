鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估下修至8.15元，預估目標價為175.00元
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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.33元下修至8.15元，其中最高估值8.5元，最低估值7.92元，預估目標價為175.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.5(8.5)
|9.75
|11.25
|最低值
|7.92(8.02)
|8.29
|11.25
|平均值
|8.17(8.28)
|9.26
|11.25
|中位數
|8.15(8.33)
|9.32
|11.25
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|40.54億
|42.72億
|最低值
|39.94億
|41.63億
|平均值
|40.24億
|42.28億
|中位數
|40.23億
|42.32億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.69
|4.07
|18.13
|2.65
|-0.98
|營業收入
|18.69億
|21.73億
|16.62億
|17.23億
|37.90億
詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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