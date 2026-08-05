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鉅亨速報 - Factset 最新調查：JBT Marel Corporation(JBTM-US)EPS預估下修至8.15元，預估目標價為175.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對JBT Marel Corporation(JBTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.33元下修至8.15元，其中最高估值8.5元，最低估值7.92元，預估目標價為175.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值8.5(8.5)9.7511.25
最低值7.92(8.02)8.2911.25
平均值8.17(8.28)9.2611.25
中位數8.15(8.33)9.3211.25

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值40.54億42.72億
最低值39.94億41.63億
平均值40.24億42.28億
中位數40.23億42.32億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.694.0718.132.65-0.98
營業收入18.69億21.73億16.62億17.23億37.90億

詳細資訊請看美股內頁：
JBT Marel Corporation(JBTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSJBTM

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