鉅亨速報 - Factset 最新調查：西斯柯公司(SYY-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為89.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西斯柯公司(SYY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.05元，其中最高估值5.2元，最低估值4.85元，預估目標價為89.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|5.2(5.2)
|5.67
|6
|6.15
|最低值
|4.85(4.85)
|5.16
|5.44
|6.13
|平均值
|5.02(4.94)
|5.38
|5.73
|6.14
|中位數
|5.05(4.92)
|5.4
|5.73
|6.14
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|899.09億
|944.37億
|979.89億
|993.60億
|最低值
|872.43億
|904.55億
|937.89億
|989.15億
|平均值
|889.63億
|920.41億
|953.23億
|991.38億
|中位數
|891.63億
|915.90億
|951.56億
|991.38億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|2.64
|3.47
|3.89
|3.73
|3.66
|營業收入
|686.36億
|763.25億
|788.44億
|813.70億
|845.53億
詳細資訊請看美股內頁：
西斯柯公司(SYY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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