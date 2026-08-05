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鉅亨速報 - Factset 最新調查：西斯柯公司(SYY-US)EPS預估上修至5.05元，預估目標價為89.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對西斯柯公司(SYY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.92元上修至5.05元，其中最高估值5.2元，最低估值4.85元，預估目標價為89.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值5.2(5.2)5.6766.15
最低值4.85(4.85)5.165.446.13
平均值5.02(4.94)5.385.736.14
中位數5.05(4.92)5.45.736.14

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值899.09億944.37億979.89億993.60億
最低值872.43億904.55億937.89億989.15億
平均值889.63億920.41億953.23億991.38億
中位數891.63億915.90億951.56億991.38億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS2.643.473.893.733.66
營業收入686.36億763.25億788.44億813.70億845.53億

詳細資訊請看美股內頁：
西斯柯公司(SYY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股市場預估EPSSYY

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