鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司APTV-US的目標價調降至68.5元，幅度約3.52%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對安波福公司(APTV-US)提出目標價估值：中位數由71元下修至68.5元，調降幅度3.52%。其中最高估值83元，最低估值55元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予安波福公司評價：積極樂觀20位、保持中立3位、保守悲觀0位。
安波福公司今(5日)收盤價為47.17元。近5日股價下跌3.52%，標普指數上漲4.14%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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