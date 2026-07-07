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鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估下修至6.05元，預估目標價為77.00元

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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6.14元下修至6.05元，其中最高估值6.7元，最低估值5.29元，預估目標價為77.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.7(6.7)7.548.939
最低值5.29(5.72)6.126.458.56
平均值6.05(6.15)6.767.798.78
中位數6.05(6.14)6.87.618.78

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值150.43億138.83億148.02億155.70億
最低值128.00億132.61億140.64億155.70億
平均值137.65億136.00億144.96億155.70億
中位數130.00億136.67億146.09億155.70億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.941.9610.396.960.75
營業收入156.18億174.89億200.51億197.13億203.98億

詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAPTV

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