鉅亨速報 - Factset 最新調查：Westlake Corporation(WLK-US)EPS預估下修至2.89元，預估目標價為90.50元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Westlake Corporation(WLK-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.1元下修至2.89元，其中最高估值4.2元，最低估值2.25元，預估目標價為90.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4.2(4.2)
|4.15
|4.74
|最低值
|2.25(2.25)
|1.33
|1.22
|平均值
|2.99(3.02)
|3.18
|3.59
|中位數
|2.89(3.1)
|3.15
|3.9
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|121.38億
|125.58億
|138.98億
|最低值
|109.96億
|112.96億
|115.62億
|平均值
|117.00億
|120.12億
|125.93億
|中位數
|117.17億
|119.80億
|126.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|15.58
|17.34
|3.70
|4.64
|-11.70
|營業收入
|117.78億
|157.94億
|125.48億
|121.42億
|111.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Westlake Corporation(WLK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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