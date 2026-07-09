鉅亨速報 - Factset 最新調查：安波福公司(APTV-US)EPS預估下修至5.9元，預估目標價為77.00元
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根據FactSet最新調查，共19位分析師，對安波福公司(APTV-US)做出2026年EPS預估：中位數由6元下修至5.9元，其中最高估值6.7元，最低估值5.29元，預估目標價為77.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.7(6.7)
|7.54
|8.93
|9
|最低值
|5.29(5.29)
|6.12
|6.55
|8.56
|平均值
|6(6.03)
|6.77
|7.81
|8.78
|中位數
|5.9(6)
|6.8
|7.61
|8.78
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|150.43億
|138.83億
|148.02億
|155.70億
|最低值
|128.00億
|132.61億
|140.29億
|155.70億
|平均值
|136.45億
|136.00億
|144.91億
|155.70億
|中位數
|129.91億
|136.67億
|146.09億
|155.70億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.94
|1.96
|10.39
|6.96
|0.75
|營業收入
|156.18億
|174.89億
|200.51億
|197.13億
|203.98億
詳細資訊請看美股內頁：
安波福公司(APTV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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