鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-03-24 19:57

三五族群光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 近期因有價證券達主管機關公布注意交易資訊標準，今 (24) 日公告自結今 (2026) 年 2 月稅後純益為 700 萬元，較去年同期虧損由虧轉盈， EPS 為 0.06 元。

環宇 - KY 表示，第 1 季營運動能延續去年第 4 季成長趨勢，主要仍受惠於資料中心成長，預期首季營收將較去年第 4 季成長，在 AOC 產品 (自有品牌光電元件) 占比也逐步增加。

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環宇 - KY 去年因受惠 AI 市場爆發帶動光通訊需求，全年度營運繳出亮眼成績單較前 (2024) 年轉虧轉盈，也成功終結連續 5 年虧損，全年度營收達 21.95 億元、年增 25.43％，並在第 4 季光通訊產品加溫下，全年獲利由虧轉營，累計稅後純益達 1,747 萬元、EPS 為 0.15 元。

環宇 - KY 總執行長安寶信表示，今年首季營運動能將延續去年底的成長態勢，呈現「淡季不淡」的表現，主要驅動力來自 AI 應用端的快速擴張。

法人表示，環宇 - KY 原先市場預期 200G PD 產品需待下半年才能放量，但受惠於大客戶需求強勁，將提前至第 2 季開始量產，也意味高毛利產品貢獻營收比預期更早發酵，AOC 產品則是因應 AI 市場需求持續出貨旺盛。