環宇-KY 4月營收年增67.92% 受惠AOC產品AI客戶需求強勁放量

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-08 18:14

三五族光通訊廠環宇 - KY(4991-TW) 今 (8) 日公告 4 月營收為 2.43 億元、月減 27.83、年增 67.92%，累計今 (2026) 年度前 4 月合併營收為 9.58 億元、年增 55.01%。環宇 - KY 表示，主要是受惠自有光電元件 (AOC) 產品的 AI 數據中心客戶需求持續成長，加上晶圓代工訂單需求亦持續穩健，致 4 月銷量較去年同期增加 67.92%。

環宇-KY董事長黃大倫(左)、執行長安寶信(右)。(鉅亨網資料照)

環宇 - KY 今年首季受到 AI 資料中心需求暢旺帶動業績，其中自有品牌光電元件 (AOC) 單季營收年增 77％，是營收能大幅呈現成長的關鍵。

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環宇 - KY 總執行長暨總裁安寶信本周在法說會上也指出，今年整體營運關鍵仍在供應鏈調整與產品組合優化，在產能提前布局下，隨著磷化銦 (InP) 基板多元供應鏈策略逐步發酵，下半年有望看到訂單持續順利出貨，估計下半年營運有機會優於上半年。