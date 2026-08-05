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鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK海力士ADR(SKHY-US)EPS預估上修至25.12元，預估目標價為222.10元

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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對SK海力士ADR(SKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.69元上修至25.12元，其中最高估值28.71元，最低估值15.22元，預估目標價為222.10元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值28.71(28.71)43.9957.4268.71
最低值15.22(15.22)20.5116.5134.09
平均值24.02(23.8)32.4135.3949.28
中位數25.12(24.69)32.7435.5745.05

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,676.24億4,723.75億6,258.12億7,507.51億
最低值2,208.01億2,584.74億2,228.28億4,337.22億
平均值2,399.19億3,685.36億4,152.60億5,922.37億
中位數2,384.52億3,709.85億4,143.81億5,922.37億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.220.25-10.142.114.37
營業收入375.47億345.34億250.75億485.40億683.54億

詳細資訊請看美股內頁：
SK海力士ADR(SKHY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSSKHY

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