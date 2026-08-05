鉅亨速報 - Factset 最新調查：SK海力士ADR(SKHY-US)EPS預估上修至25.12元，預估目標價為222.10元
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根據FactSet最新調查，共49位分析師，對SK海力士ADR(SKHY-US)做出2026年EPS預估：中位數由24.69元上修至25.12元，其中最高估值28.71元，最低估值15.22元，預估目標價為222.10元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|28.71(28.71)
|43.99
|57.42
|68.71
|最低值
|15.22(15.22)
|20.51
|16.51
|34.09
|平均值
|24.02(23.8)
|32.41
|35.39
|49.28
|中位數
|25.12(24.69)
|32.74
|35.57
|45.05
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,676.24億
|4,723.75億
|6,258.12億
|7,507.51億
|最低值
|2,208.01億
|2,584.74億
|2,228.28億
|4,337.22億
|平均值
|2,399.19億
|3,685.36億
|4,152.60億
|5,922.37億
|中位數
|2,384.52億
|3,709.85億
|4,143.81億
|5,922.37億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.22
|0.25
|-10.14
|2.11
|4.37
|營業收入
|375.47億
|345.34億
|250.75億
|485.40億
|683.54億
詳細資訊請看美股內頁：
SK海力士ADR(SKHY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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