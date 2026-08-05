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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為79.00元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.83元上修至4.93元，其中最高估值5.52元，最低估值4.5元，預估目標價為79.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.52(5.52)7.395.955.01
最低值4.5(4.5)4.925.115.01
平均值5.03(4.95)5.755.645.01
中位數4.93(4.83)5.665.765.01

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值988.81億1,139.91億1,179.35億847.13億
最低值819.71億827.33億836.96億847.13億
平均值863.98億905.13億956.14億847.13億
中位數831.34億840.85億904.12億847.13億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.797.716.433.652.23
營業收入852.62億1,015.97億939.68億855.01億803.35億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSADM

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