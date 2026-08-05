鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至4.93元，預估目標價為79.00元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.83元上修至4.93元，其中最高估值5.52元，最低估值4.5元，預估目標價為79.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.52(5.52)
|7.39
|5.95
|5.01
|最低值
|4.5(4.5)
|4.92
|5.11
|5.01
|平均值
|5.03(4.95)
|5.75
|5.64
|5.01
|中位數
|4.93(4.83)
|5.66
|5.76
|5.01
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|988.81億
|1,139.91億
|1,179.35億
|847.13億
|最低值
|819.71億
|827.33億
|836.96億
|847.13億
|平均值
|863.98億
|905.13億
|956.14億
|847.13億
|中位數
|831.34億
|840.85億
|904.12億
|847.13億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.79
|7.71
|6.43
|3.65
|2.23
|營業收入
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
|855.01億
|803.35億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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