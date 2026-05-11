鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為75.50元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.54元，其中最高估值5.21元，最低估值3.99元，預估目標價為75.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|5.21(5.21)
|6.36
|6.21
|4.92
|最低值
|3.99(3.99)
|4.14
|4.85
|4.92
|平均值
|4.54(4.5)
|5.19
|5.49
|4.92
|中位數
|4.54(4.45)
|5.23
|5.44
|4.92
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|988.81億
|1,140.04億
|1,179.50億
|847.24億
|最低值
|819.82億
|824.07億
|828.07億
|847.24億
|平均值
|863.21億
|905.06億
|948.21億
|847.24億
|中位數
|829.47億
|840.98億
|837.07億
|847.24億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|4.79
|7.71
|6.43
|3.65
|2.23
|營業收入
|852.62億
|1,015.97億
|939.68億
|855.01億
|803.35億
詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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