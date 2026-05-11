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鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)EPS預估上修至4.54元，預估目標價為75.50元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)做出2026年EPS預估：中位數由4.45元上修至4.54元，其中最高估值5.21元，最低估值3.99元，預估目標價為75.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值5.21(5.21)6.366.214.92
最低值3.99(3.99)4.144.854.92
平均值4.54(4.5)5.195.494.92
中位數4.54(4.45)5.235.444.92

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值988.81億1,140.04億1,179.50億847.24億
最低值819.82億824.07億828.07億847.24億
平均值863.21億905.06億948.21億847.24億
中位數829.47億840.98億837.07億847.24億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.797.716.433.652.23
營業收入852.62億1,015.97億939.68億855.01億803.35億

詳細資訊請看美股內頁：
阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSADM

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