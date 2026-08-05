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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為97.00元

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根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.71元，最低估值0.28元，預估目標價為97.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.71(0.71)1.454.523.63
最低值0.28(0.23)-0.061.143.61
平均值0.52(0.48)0.772.443.62
中位數0.53(0.51)0.872.243.61

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值8.22億11.42億19.19億29.57億
最低值7.88億10.13億16.89億21.97億
平均值8.07億10.99億17.81億25.38億
中位數8.07億11.12億17.63億24.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS0.120.250.610.371.07
營業收入1.02億1.92億2.56億3.78億4.89億

詳細資訊請看美股內頁：
Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSENLT

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