鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為97.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.51元上修至0.53元，其中最高估值0.71元，最低估值0.28元，預估目標價為97.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|0.71(0.71)
|1.45
|4.52
|3.63
|最低值
|0.28(0.23)
|-0.06
|1.14
|3.61
|平均值
|0.52(0.48)
|0.77
|2.44
|3.62
|中位數
|0.53(0.51)
|0.87
|2.24
|3.61
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|8.22億
|11.42億
|19.19億
|29.57億
|最低值
|7.88億
|10.13億
|16.89億
|21.97億
|平均值
|8.07億
|10.99億
|17.81億
|25.38億
|中位數
|8.07億
|11.12億
|17.63億
|24.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|0.12
|0.25
|0.61
|0.37
|1.07
|營業收入
|1.02億
|1.92億
|2.56億
|3.78億
|4.89億
詳細資訊請看美股內頁：
Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股洗牌！AI狂潮後 誰是下座護國神山？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enlight Renewable Energy Ltd(ENLT-US)EPS預估下修至0.34元，預估目標價為82.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：SpaceX(SPCX-US)EPS預估上修至-0.15元，預估目標價為217.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇